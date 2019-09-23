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РИА Новости
Культура

В новом тизере сиквела "Во все тяжкие" появился Джесси Пинкман

20:01 23.09.2019
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© Фото : AMC Network Entertainment Актер Аарон Пол в роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие"
Актер Аарон Пол в роли Джесси Пинкмана в сериале Во все тяжкие
© Фото : AMC Network Entertainment
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В новом тизере ленты "Путь: Во все тяжкие. Фильм" появился главный герой сериала Джесси Пинкман (Аарон Пол), сообщает ScreenRant.
В ролике он сидит в припаркованной машине и слушает по радио выпуск новостей, в котором рассказывается о событиях финала шоу "Во все тяжкие": стрельбе, в результате которой погибли девять мужчин.
До сих пор о предстоящем фильме известно очень мало, его маркетинговая кампания напоминает истории с "Мстителями: Финал" или "Звездными войнами: Скайуокер. Восход". Рассказывают только общую канву, а детали сюжета не разглашают.
Более того, только в конце августа была официально подтверждена информация о том, что готовится полнометражная картина по мотивам сериала. Ее действие будет разворачиваться после событий "Во все тяжкие". Премьера ленты на Netflix запланирована на 11 октября.
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