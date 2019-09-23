В новом тизере сиквела "Во все тяжкие" появился Джесси Пинкман

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. В новом тизере ленты "Путь: Во все тяжкие. Фильм" появился главный герой сериала Джесси Пинкман (Аарон Пол), . В новом тизере ленты "Путь: Во все тяжкие. Фильм" появился главный герой сериала Джесси Пинкман (Аарон Пол), сообщает ScreenRant.

В ролике он сидит в припаркованной машине и слушает по радио выпуск новостей, в котором рассказывается о событиях финала шоу "Во все тяжкие": стрельбе, в результате которой погибли девять мужчин.

До сих пор о предстоящем фильме известно очень мало, его маркетинговая кампания напоминает истории с "Мстителями: Финал" или "Звездными войнами: Скайуокер. Восход". Рассказывают только общую канву, а детали сюжета не разглашают.