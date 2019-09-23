Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом

"Институт рака Всемирной организации здравоохранения экспериментальным путем установил, что 37%, то есть каждый третий рак, который возникает у человека, потребляющего такие продукты, связан с глицидолом. Если мы завтра приведем в порядок нашу страну - откажемся от высоких концентраций глицидиловых эфиров и глицидола, то у нас заболеваемость раком может упасть на треть", - сказал Еделев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".