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РИА Новости

Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом

15:11 23.09.2019 (обновлено: 16:25 23.09.2019)
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© AP Photo / Tatan SyuflanaРазгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
© AP Photo / Tatan Syuflana
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.
Глицидиловые эфиры формируются в растительных маслах и жирах, подвергаемых обработке при высоких температурах, критически опасный уровень глицидиловых эфиров выявлен в техническом пальмовом масле, следует из раздаточных материалов к пресс-конференции. При этом, около 83% пальмового масла содержит глицидиловые эфиры в количестве, значительно превышающем норматив, установленный Европейским Регламентом по безопасности пищевой продукции, отмечается в материале.
"Институт рака Всемирной организации здравоохранения экспериментальным путем установил, что 37%, то есть каждый третий рак, который возникает у человека, потребляющего такие продукты, связан с глицидолом. Если мы завтра приведем в порядок нашу страну - откажемся от высоких концентраций глицидиловых эфиров и глицидола, то у нас заболеваемость раком может упасть на треть", - сказал Еделев на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам Еделева, глицидол оказывает канцерогенное действие на органы желудочно-кишечного тракта, печень, кожу, молочные железы, половые органы, щитовидную железу, почки и легкие.
Помимо этого, глицидол является одной из причин рождения детей с генетическими заболеваниями, добавил Еделев.
В свою очередь, член комитета по бюджету и налогам Государственной думы Евгений Федоров заявил о необходимости срочного пересмотра отношения к вопросам безопасности пищевой продукции.
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