В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли

На кадрах канадки Кари МакГилливрей видно, как звери сначала грозно рычат друг на друга, а затем встают на задние лапы и начинают сражаться. На заднем плане появляется волк, но он не приближается, издалека наблюдает за конфликтом. Заканчивается видео тем, что медведи бегут в сторону оператора.