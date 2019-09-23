В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
На кадрах канадки Кари МакГилливрей видно, как звери сначала грозно рычат друг на друга, а затем встают на задние лапы и начинают сражаться. На заднем плане появляется волк, но он не приближается, издалека наблюдает за конфликтом. Заканчивается видео тем, что медведи бегут в сторону оператора.
Ролик быстро стал вирусным, собрав за пару дней почти два миллиона просмотров.
Сотрудники службы охраны природы Британской Колумбии рассказали, что в этом году было зафиксировано рекордное количество звонков, связанных с конфликтами между людьми и медведями, пишет Vancouver Sun. Специалисты призывают жителей не оставлять у домов все, что может привлечь зверей: мусор и остатки пищи.