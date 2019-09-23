В Австрии девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете

ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Девять человек получили ранения при взрыве газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль, сообщает в понедельник газета Kurier.
Инцидент произошел в первой половине дня в общине Санкт Йодок ам Бреннер. После взрыва начался пожар.
"Произошел огромный взрыв газа. Обрушился дом. Выглядит катастрофически", - сообщил газете бургомистр общины Клаус Унгеранк.
По данным спасательной службы, девять человек пострадали. Как сообщила полиция, еще один человек находится в горящем здании.
Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничего не угрожает.