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РИА Новости

В Австрии девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете

15:09 23.09.2019
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© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
Автомобиль скорой помощи в Австрии
© AP Photo / Hans Punz
Автомобиль скорой помощи в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Девять человек получили ранения при взрыве газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль, сообщает в понедельник газета Kurier.
Инцидент произошел в первой половине дня в общине Санкт Йодок ам Бреннер. После взрыва начался пожар.
"Произошел огромный взрыв газа. Обрушился дом. Выглядит катастрофически", - сообщил газете бургомистр общины Клаус Унгеранк.
По данным спасательной службы, девять человек пострадали. Как сообщила полиция, еще один человек находится в горящем здании.
Пострадавших доставили в больницы, их жизни ничего не угрожает.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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