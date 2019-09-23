РЖД будут оповещать пассажиров по СМС о корректировках графика поезда

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. РЖД вводит услугу по бесплатному оповещению пассажиров по СМС о возможных корректировках в расписании поезда, на который куплен билет, в случаях форс-мажора, сообщила компания.

"В целях повышения качества обслуживания и оперативного информирования пассажиров поездов дальнего следования о корректировках в расписании движения АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") рекомендует оставлять свои контактные данные при оформлении проездных документов. Данная услуга предоставляется бесплатно", — говорится в сообщении на сайте РЖД в понедельник.

Пассажир может оставить номер мобильного телефона при каждом оформлении билета в кассе ФПК или на сайте РЖД.

"На него будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Так, при покупке билета на сайте ОАО "РЖД" на этапе ввода данных необходимо оставить согласие на оповещение и указать номер телефона", — поясняется в сообщении. Представитель РЖД уточнил РИА Новости, что СМС будут приходить в случаях форс-мажора.

Пассажирам, использующим мобильное приложение "РЖД Пассажирам" для оформления билетов, необходимо перейти в пункт меню "Мои пассажиры", выбрать пункт "Контакт" и указать номер телефона. Информация о контактных данных будет автоматически использоваться при каждой покупке билета.