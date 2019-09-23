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РИА Новости

В Москве осудили педофила, который десять лет держал ребенка в секс-рабстве

14:59 23.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Евгений Биятов
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима педофила, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Эдуарда Никитина к 20 годам колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
Машина Следственного комитета Российской Федерации
18 сентября, 11:26РИА Новости
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По данным следствия, ранее судимый по статье "Развратные действия" москвич Эдуард Никитин в июле 2007 года познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил вместе жить у него. Ребенок согласился и ушел из дома. Длительное время педофил не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. При этом ребенок регулярно подвергался сексуальному насилию.
Сначала следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", проводились оперативно-разыскные мероприятия по всей стране. Лишь спустя 10 лет сотрудники столичного СК задержали преступника, который сразу признал свою вину. В тот момент был допрошен и потерпевший, уже 19-летний молодой человек. Он лишь смог пояснить, что родился на Украине, отца и мать он не помнит.
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