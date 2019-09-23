В Москве осудили педофила, который десять лет держал ребенка в секс-рабстве

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима педофила, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд приговорил Эдуарда Никитина к 20 годам колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, ранее судимый по статье "Развратные действия" москвич Эдуард Никитин в июле 2007 года познакомился с девятилетним мальчиком, которому предложил вместе жить у него. Ребенок согласился и ушел из дома. Длительное время педофил не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. При этом ребенок регулярно подвергался сексуальному насилию.