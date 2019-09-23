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РИА Новости

На большом воздушном шаре: парад аэростатов в Сочи

17:42 23.09.2019 (обновлено: 17:43 23.09.2019)
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В сочинском парке Солохаул состоялся первый фестиваль воздушных шаров с ночным световым шоу. Захватывающее зрелище — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Фестиваль проводили с 19 по 22 сентября в живописной горной долине в Лазаревском районе.

Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
1 из 10

Фестиваль проводили с 19 по 22 сентября в живописной горной долине в Лазаревском районе.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Организаторами проекта выступили "Солохаул парк" и администрация Сочи.

Участники Фестиваля воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
2 из 10

Организаторами проекта выступили "Солохаул парк" и администрация Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Цель фестиваля — напомнить людям о красоте природы и подарить каждому возможность быть ближе к облакам.

Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
3 из 10

Цель фестиваля — напомнить людям о красоте природы и подарить каждому возможность быть ближе к облакам.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

На парад аэростатов съехались воздухоплаватели из нескольких российских регионов.

Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
4 из 10

На парад аэростатов съехались воздухоплаватели из нескольких российских регионов.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Посетителей фестиваля ждали не только полеты на аэростатах, но и развлекательная программа с фаер-шоу, диджеями и барабанщиками.

Аэростат на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
5 из 10

Посетителей фестиваля ждали не только полеты на аэростатах, но и развлекательная программа с фаер-шоу, диджеями и барабанщиками.

© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Пилот аэростата на фестивале воздушных шаров в Сочи.

Пилот аэростата на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
6 из 10

Пилот аэростата на фестивале воздушных шаров в Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Сочинский фестиваль поддержал традицию устраивать шоу вечернего свечения.

Участник парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
7 из 10

Сочинский фестиваль поддержал традицию устраивать шоу вечернего свечения.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

С наступлением темноты огромные воздушные шары огнями горелок озаряли долину реки Шахе.

Участники парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
8 из 10

С наступлением темноты огромные воздушные шары огнями горелок озаряли долину реки Шахе.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Девушка фотографируется на фестивале воздушных шаров Солохаул парка.

Девушка фотографируется на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
9 из 10

Девушка фотографируется на фестивале воздушных шаров Солохаул парка.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанк

Парад аэростатов в Сочи.

Участники парада аэростатов на Фестивале воздушных шаров Солохаул парка в Сочи
10 из 10

Парад аэростатов в Сочи.

© РИА Новости / Игорь Онучин
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