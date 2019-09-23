На большом воздушном шаре: парад аэростатов в Сочи

Фестиваль проводили с 19 по 22 сентября в живописной горной долине в Лазаревском районе.
Фестиваль проводили с 19 по 22 сентября в живописной горной долине в Лазаревском районе.
Организаторами проекта выступили "Солохаул парк" и администрация Сочи.
Организаторами проекта выступили "Солохаул парк" и администрация Сочи.
Цель фестиваля — напомнить людям о красоте природы и подарить каждому возможность быть ближе к облакам.
Цель фестиваля — напомнить людям о красоте природы и подарить каждому возможность быть ближе к облакам.
На парад аэростатов съехались воздухоплаватели из нескольких российских регионов.
На парад аэростатов съехались воздухоплаватели из нескольких российских регионов.
Посетителей фестиваля ждали не только полеты на аэростатах, но и развлекательная программа с фаер-шоу, диджеями и барабанщиками.
Посетителей фестиваля ждали не только полеты на аэростатах, но и развлекательная программа с фаер-шоу, диджеями и барабанщиками.
Пилот аэростата на фестивале воздушных шаров в Сочи.
Пилот аэростата на фестивале воздушных шаров в Сочи.
Сочинский фестиваль поддержал традицию устраивать шоу вечернего свечения.
Сочинский фестиваль поддержал традицию устраивать шоу вечернего свечения.
С наступлением темноты огромные воздушные шары огнями горелок озаряли долину реки Шахе.
С наступлением темноты огромные воздушные шары огнями горелок озаряли долину реки Шахе.
Девушка фотографируется на фестивале воздушных шаров Солохаул парка.
Девушка фотографируется на фестивале воздушных шаров Солохаул парка.
Парад аэростатов в Сочи.