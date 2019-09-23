В Бангладеш с января более 70 человек человек погибли из-за лихорадки денге

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о гибели 75 человек в результате заражения лихорадкой денге с января текущего года, пишет газета Власти Бангладеш сообщили о гибели 75 человек в результате заражения лихорадкой денге с января текущего года, пишет газета Dhaka Tribune

Ранее газета Daily Star сообщила о сорока погибших от лихорадки. Издание подчеркивало, что увеличение числа заразившихся лихорадкой денге оказывает огромное давление на систему здравоохранения.

Согласно обновленным данным генеральной дирекции в сфере здравоохранения, было зафиксировано 75 смертельных случаев. Однако, по неофициальной информации, число погибших от лихорадки превышает 160 человек.

Причем в столице страны Дакке 861 человек проходит лечение от заболевания, а немногим более 1,1 тысячи лечатся в других частях Бангладеш. За последние сутки медики госпитализировали 461 человека, у которых диагностировали это заболевание.

Газета добавляет, что общее число заразившихся лихорадкой за период с 1 января по 23 сентября нынешнего года превысило 85 тысяч человек, среди них 83 тысячи уже прошли лечение и были выписаны.