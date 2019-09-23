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РИА Новости

В Бангладеш с января более 70 человек человек погибли из-за лихорадки денге

14:59 23.09.2019
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© Flickr / Marufish Скорая помощь в Бангладеш
Скорая помощь в Бангладеш
© Flickr / Marufish
Скорая помощь в Бангладеш. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти Бангладеш сообщили о гибели 75 человек в результате заражения лихорадкой денге с января текущего года, пишет газета Dhaka Tribune.
Ранее газета Daily Star сообщила о сорока погибших от лихорадки. Издание подчеркивало, что увеличение числа заразившихся лихорадкой денге оказывает огромное давление на систему здравоохранения.
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20 сентября, 16:25РИА Новости
В Пакистане с января почти девять тысяч человек заболели лихорадкой денге
Согласно обновленным данным генеральной дирекции в сфере здравоохранения, было зафиксировано 75 смертельных случаев. Однако, по неофициальной информации, число погибших от лихорадки превышает 160 человек.
Причем в столице страны Дакке 861 человек проходит лечение от заболевания, а немногим более 1,1 тысячи лечатся в других частях Бангладеш. За последние сутки медики госпитализировали 461 человека, у которых диагностировали это заболевание.
Газета добавляет, что общее число заразившихся лихорадкой за период с 1 января по 23 сентября нынешнего года превысило 85 тысяч человек, среди них 83 тысячи уже прошли лечение и были выписаны.
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20 августа, 19:45Акценты
Филиппины в плену смертельной лихорадки денгеПочти 200 тысяч человек заразились лихорадкой денге на Филиппинах. Погибшие исчисляются сотнями. Из-за огромного числа инфицированных, власти страны были вынуждены объявить "национальную эпидемию".
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.
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Дакка (город)БангладешВ мире
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