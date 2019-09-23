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РИА Новости

Титул "Мисс Крым-2019" завоевала жительница Севастополя

14:59 23.09.2019
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© Фото : Мисс Крым 2019/Михаил РозенштейтПобедительница конкурса красоты "Мисс Крыма-2019" Елизавета Свириденко
Победительница конкурса красоты Мисс Крыма-2019 Елизавета Свириденко
© Фото : Мисс Крым 2019/Михаил Розенштейт
Победительница конкурса красоты "Мисс Крыма-2019" Елизавета Свириденко. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Победительницей конкурса красоты "Мисс Крыма-2019" стала Елизавета Свириденко из Севастополя, она представит полуостров на конкурсе "Мисс Земля" на Филиппинах в 2020 году, сообщили организаторы конкурса.
Конкурс "Мисс Крыма-2019" завершился в воскресенье в Ялте, мероприятие прошло при поддержке министерства курортов и туризма Крыма и администрации Ялты. На конкурс поступило 600 заявок, в финал вышли 15 конкурсанток. Вели конкурс телеведущий Денис Косяков и Мисс Вселенная, телеведущая Оксана Федорова. В жюри вошла телеведущая Анна Чапман.
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Корону новой королеве красоты вручила Мисс Крыма-2018 Яна Четверикова, сообщили организаторы. Победительница будет представлять Крым в 2020 году на конкурсе "Мисс Земля" на Филиппинах.
"Мне до сих пор не верится, что это произошло со мной. Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт и эмоции, которые больше не повторятся. Сейчас я учусь на первом курсе архитектурно-строительной академии, мой профиль - строительство, но уверена, что победа на этом конкурсе обязательно изменит мою жизнь", - процитировали организаторы слова победительниц.
Вице-мисс Крым-2019 стала Дарья Обухова из Симферополя, титул первой вице-мисс Крым-2019 достался Елене Рыжовой из Черноморского. Звание "Мисс зрительских симпатий Крым-2019" по результатам интернет-голосования присвоено Ксении Логвиной из Алушты, а титул "Мисс-модель Крым-2019" завоевала Анна Попова из Севастополя.
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Анна ПоповаОксана ФедороваАнна ЧапманСимферопольКрымОбщество
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