Титул "Мисс Крым-2019" завоевала жительница Севастополя

"Мне до сих пор не верится, что это произошло со мной. Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт и эмоции, которые больше не повторятся. Сейчас я учусь на первом курсе архитектурно-строительной академии, мой профиль - строительство, но уверена, что победа на этом конкурсе обязательно изменит мою жизнь", - процитировали организаторы слова победительниц.