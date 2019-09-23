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РИА Новости

Ученые рассказали об угрозе повышения глобальной температуры к 2100 году

14:56 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВыброс парниковых газов
Выброс парниковых газов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Выброс парниковых газов. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Усилия стран по снижению объема парниковых газов не смогут удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса, скорее всего, она поднимется на 2,9-3,4 градуса к 2100 году, говорится в сводном докладе ученых United In Science, который опубликован в преддверии климатического саммита ООН, начинающего работу в понедельник в Нью-Йорке.
Доклад подготовлен на основе научных данных, которыми располагает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Глобальный углеродный проект (Global carbon), Программа ООН по окружающей среде, Межправительственна группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), исследовательская программа FutureEarth.
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"Глобальные выбросы парниковых газов не достигнут пика в 2030 году и, тем более, в 2020. Заявленные странами цели по снижению выбросов парниковых газов (NDCs) обеспечат подъем глобальной температуры на 2,9-3,4 градусов к 2100 году по сравнению с доиндустриальной эпохой (до 1850 года - ред.)", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Программы ООН по окружающей среде.
Как уточняют эксперты, нынешние цели стран по сокращению выбросов должны быть утроены, чтобы температура не превысила 2 градусов, а чтобы остаться в пределах 1,5 градусов, обязательства надо увеличить в пять раз.
Согласно мнению большинства представителей научного сообщества, выбросами парниковых газов человечество провоцирует ускорение темпов глобального потепления. Без влияния человека оно могло бы не превысить 1-1,5 градусов, что дало бы время человечеству адаптироваться к происходящим процессам. Несмотря на заявления ученых и попытки стран договориться о снижении выбросов в рамках Киотского протокола и пришедшего ему на смену Парижского соглашения, пока заметного прогресса достигнуть не удалось. Предпринятые ранее меры должны были обеспечить пик выбросов в 2020 году и дальнейшее их сокращение, но этого не произошло.
Ранее ученые рассматривали несколько сценариев повышения глобальной температуры в зависимости от объема выбросов СО2. Самый мягкий вариант - повышение температуры меньше чем на 1,5 градуса. В этом случае ожидается рост урожаев в северных странах, рост дефицита пресной воды и исчезновение небольших ледников, обширное разрушение коралловых рифов. Если же температура вырастет более чем на 3 градуса, то станет заметным снижение урожаев в развивающихся странах Азии, Африки и Америки, начнутся значительные проблемы с пресной водой, в том числе на юге России, вырастет число опасных явлений, а также скорость вымирания животных и растений.
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