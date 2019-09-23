Обновленный парк открыли в городе Грязи Липецкой области

ЛИПЕЦК, 23 сен — РИА Новости. В городе Грязи Липецкой области открылся парк, на реконструкцию которого областные власти выделили порядка 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, благоустройство проводилось в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Финансирование велось из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного. За реконструкцию парка культуры и отдыха, носящего имя легендарного командира первой батареи "Катюш" Ивана Флерова, проголосовали сами горожане.
Артамонов рассказал, что в парке проложены велосипедные и беговые дорожки, обустроена площадка для занятий спортом и сдачи норм комплекса "Готов к труду и обороне", появились скейт-парк и автопарковка.
"Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе. Проделана большая работа и многое ещё впереди. Мы продолжим делать всё для того, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше, будем благоустраивать города и сёла. Главное, чтобы жители бережно относились к новым объектам", - сказал Артамонов.
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