Обновленный парк открыли в городе Грязи Липецкой области

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

ЛИПЕЦК, 23 сен — РИА Новости. В городе Грязи Липецкой области открылся парк, на реконструкцию которого областные власти выделили порядка 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, благоустройство проводилось в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Финансирование велось из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного. За реконструкцию парка культуры и отдыха, носящего имя легендарного командира первой батареи "Катюш" Ивана Флерова, проголосовали сами горожане.

Артамонов рассказал, что в парке проложены велосипедные и беговые дорожки, обустроена площадка для занятий спортом и сдачи норм комплекса "Готов к труду и обороне", появились скейт-парк и автопарковка.