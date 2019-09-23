В России установили новые требования к детским автобусным экскурсиям

ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, устанавливающее новые требования к организации детский автобусных экскурсий.
"Важный вопрос, он касается безопасности детей, которые отправляются на автобусные экскурсии. Собственно, мы этим и раньше занимались. Сейчас подписано постановление, которое устанавливает новые требования к организаторам таких поездок, а также сопровождающим лицам и перевозчикам", - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
Как пояснил вице-премьер Максим Акимов, в среднем каждый день осуществляется порядка 1,3 тысячи организованных перевозок детей. По его словам, новые правила упрощают организацию перевозок на коротких маршрутах, в городах и пригороде. Теперь организаторы смогут уведомлять Госавтоинспекцию не за двое суток до поездки, а за 24 часа, также сокращается объем маршрутных документов.
"В следующем году заработает приложение, где можно будет не только заказать поездку, но и узнать квалификацию водителя, состояние транспортного средства", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что вводится обязательное требование по оснащению ТС ремнями безопасности, а сопровождающие будут обязаны следить, чтобы дети были пристегнуты. Ранее такое требование было обязательно только для междугородних перевозок, что вице-премьер назвал "мягко говоря, странным".
"Надо только, чтобы это все соблюдалось. Правила правилами, надо чтобы реально произошло тогда оснащение этих автобусов средствами безопасности, чтоб можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. В общем, это коллективная задача", - подытожил Медведев.