В России установили новые требования к детским автобусным экскурсиям

"Надо только, чтобы это все соблюдалось. Правила правилами, надо чтобы реально произошло тогда оснащение этих автобусов средствами безопасности, чтоб можно было пристегиваться и чтобы за этим следили и сами перевозчики, и сопровождающие. В общем, это коллективная задача", - подытожил Медведев.