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РИА Новости

Источник: на Агеева могут завести новое дело за нападение на дом Круга

14:47 23.09.2019
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© Следственный комитет Российской ФедерацииАлександр Агеев во время следственного эксперимента
Александр Агеев во время следственного эксперимента
© Следственный комитет Российской Федерации
Александр Агеев во время следственного эксперимента
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Отбывание пожизненного срока Александром Агеевым не избавит его от нового дела после признания в нападении на дом певца Михаила Круга в Твери в 2002 году, заявил РИА Новости источник в силовых структурах области.
"Если человек уже осужден за особо тяжкое преступление и в последующем выясняется, что он причастен к совершению другого особо тяжкого преступления - неважно, до совершения преступления, за которое он уже осужден, или после, - уголовное дело после его расследования и дальнейшего утверждения прокурором обвинительного заключения направляется для рассмотрения в суд", - сказал собеседник.
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"В случае вынесения обвинительного приговора ему назначается наказание за совершенное преступление. В соответствии с нормами Уголовного кодекса, окончательное наказание может быть назначено путем частичного или полного сложения наказаний со своими особенностями", - добавил собеседник.
Он затруднился спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с признанием Агеева. РИА Новости также не располагает пока официальным комментарием СУСК РФ по региону по этому поводу.
Убийство Круга в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, из мести застрелил Осипов. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.
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Расследование убийства Михаила КругаСледственный комитет РФМихаил КругРоссияПроисшествия
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