Никита Ефремов сыграет главную роль в сериале про "ангарского маньяка"

"Персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа. Мой герой внешне абсолютно уверен в себе и спокоен. Он не фанатик, внешне не тревожен, спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело. Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что я делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим. Работа над этой ролью — это повод увидеть в себе какие-то черты этого персонажа, и, если получится, как-то проработать и избавиться от них", — цитирует пресс-служба слова Ефремова.