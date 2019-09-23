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РИА Новости
Культура

Никита Ефремов сыграет главную роль в сериале про "ангарского маньяка"

19:02 23.09.2019 (обновлено: 19:05 23.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Никита Ефремов
Актер Никита Ефремов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Никита Ефремов и Юлия Снигирь сыграют в сериале Константина Богомолова "Хороший человек". В основу сценария проекта легла история "ангарского маньяка" — бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, сообщили в пресс-службе видео-сервиса Start.
Главная героиня шоу – московский следователь Евгения Ключевская, которую командировали в тихий городок Рубежный с официальной формулировкой "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы". Маньяка в проекте сыграет Ефремов, следователя — Снигирь.
"Персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа. Мой герой внешне абсолютно уверен в себе и спокоен. Он не фанатик, внешне не тревожен, спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело. Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что я делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим. Работа над этой ролью — это повод увидеть в себе какие-то черты этого персонажа, и, если получится, как-то проработать и избавиться от них", — цитирует пресс-служба слова Ефремова.
Бывший милиционер Михаил Попков в 2015 году был осужден в Иркутске на пожизненный срок за убийство 22 местных жительниц. После вынесения приговора он признался еще в 59 убийствах. Суд установил факт 56 убийств и приговорил подсудимого ко второму пожизненному сроку.
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
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КультураКино и сериалыНовости культурыЮлия СнигирьКонстантин Богомолов
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