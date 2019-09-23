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РИА Новости

Макрон призвал к осторожности в вопросе атаки на саудовские НПЗ

14:44 23.09.2019
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© REUTERS / POOL NewПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© REUTERS / POOL New
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что надо быть "очень осторожными" в вопросе об ответственности за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
"Надо быть очень осторожными при возложении (ответственности – ред.), на данный момент есть группа признаков, но эта бомбардировка является военным фактом нового происхождения, который меняет экосистему, в которой находился регион, и создает новый расклад", - сказал Макрон в интервью газете Monde перед заседанием Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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08:54Радио Sputnik
Зариф: хуситы использовали "ноу-хау", чтобы нанести удары по саудовским НПЗ
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоЭммануэль МакронСаудовская АравияФранцияООНСШАВ мире
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