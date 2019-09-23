Макрон призвал к осторожности в вопросе атаки на саудовские НПЗ

ПАРИЖ, 23 сен – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что надо быть "очень осторожными" в вопросе об ответственности за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

"Надо быть очень осторожными при возложении (ответственности – ред.), на данный момент есть группа признаков, но эта бомбардировка является военным фактом нового происхождения, который меняет экосистему, в которой находился регион, и создает новый расклад", - сказал Макрон в интервью газете Monde перед заседанием Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.