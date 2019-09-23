Под Воронежем построят завод по производству семян за 2,3 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Французская Euralis Semences Group построит на территории опережающего социально-экономического развития "Павловск" в Воронежской области завод по производству семян с объемом инвестиций свыше 2,3 миллиарда рублей, сообщает областное правительство.

Реализацию в Воронежской области инвестиционного проекта Euralis Semences Group обсудили 20 сентября губернатор Александр Гусев и делегация французской компании.

"В планах компании – строительство предприятия производительностью до 10 тысяч тонн семян в год. Объем инвестиций составляет более 2,3 миллиарда рублей... Для реализации проекта компания выбрала земельный участок на территории опережающего социально-экономического развития "Павловск", - говорится в сообщении.

Как отмечает областное правительство, для выращивания посевного материала компании необходимо до 7 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Предполагается, что поставка семян будет осуществляться в регионы России, Белоруссию, Казахстан. Планируется, что первый этап строительства пройдет в 2020-2021 годах, второй – в 2022 году.

Губернатор выразил заинтересованность в реализации инвестиционного проекта и пообещал оказать компании всю необходимую поддержку областного правительства.