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РИА Новости
Воронежская область

Под Воронежем построят завод по производству семян за 2,3 млрд рублей

14:41 23.09.2019
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкЧернавский мост в Воронеже
Чернавский мост в Воронеже
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Французская Euralis Semences Group построит на территории опережающего социально-экономического развития "Павловск" в Воронежской области завод по производству семян с объемом инвестиций свыше 2,3 миллиарда рублей, сообщает областное правительство.
Реализацию в Воронежской области инвестиционного проекта Euralis Semences Group обсудили 20 сентября губернатор Александр Гусев и делегация французской компании.

"В планах компании – строительство предприятия производительностью до 10 тысяч тонн семян в год. Объем инвестиций составляет более 2,3 миллиарда рублей... Для реализации проекта компания выбрала земельный участок на территории опережающего социально-экономического развития "Павловск", - говорится в сообщении.

Как отмечает областное правительство, для выращивания посевного материала компании необходимо до 7 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Предполагается, что поставка семян будет осуществляться в регионы России, Белоруссию, Казахстан. Планируется, что первый этап строительства пройдет в 2020-2021 годах, второй – в 2022 году.
Губернатор выразил заинтересованность в реализации инвестиционного проекта и пообещал оказать компании всю необходимую поддержку областного правительства.
Глава Воронежской области Александр Гусев
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Euralis Semences Group - один из лидеров среди семеноводческих компаний Европы, производит семена подсолнечника, кукурузы, рапса, сорго и сои. На территории Европы компания имеет 10 исследовательских центров и свыше 250 тысяч опытно-демонстрационных полей. Компания также является одним из лидеров по производству фуа-гра.
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