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РИА Новости

Ученые назвали аномалии, вызванные влиянием человека на Землю

14:38 23.09.2019 (обновлено: 14:48 23.09.2019)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Повышение средней температуры на 1,1 градуса от уровня доиндустриальной эпохи, увеличение кислотности океана на 26% и повышение концентрации парниковых газов в атмосфере по меньшей мере на 20% стали результатами оказанного человеком влияния на окружающую среду, говорится в сводном докладе ученых United In Science
Доклад, опубликованный в преддверии климатического саммита ООН, который начнет работу в понедельник в Нью-Йорке, подготовлен на основе научных данных, которыми располагает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Глобальный углеродный проект (Global carbon), Программа ООН по окружающей среде, Межправительственна группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), исследовательская программа FutureEarth.

"Все большую поддержку получает тот факт, что человек оказывает на климат гораздо большее воздействие, чем предполагалось еще десять лет назад", - полагают эксперты FutureEarth.

По данным ВМО, средняя температура на планете выросла на 1,1 градуса с доиндустриальной эпохи с 1850 года, однако за последние четыре года ученые отметили ускорение темпов потепления: температура выросла на 0,2 градуса по сравнению с данными 2011-2015 годов.
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"Глобальная эмиссия в атмосферу планеты СО2 от использования ископаемого топлива продолжает расти на 1-2% ежегодно, а в 2018 году был обновлен годовой максимум выбросов", - сообщают специалисты Global Carbon.
Как уточняет ВМО, концентрации СО2 в атмосфере продолжают увеличиваться. К настоящему моменту они составляют для СО2 - 146% от уровня до 1750 года, для CH4 (метан) - 257%, N2O (оксид азота) - 122%.
По мнению ученых, странам необходимо принять более активные меры по сокращению выбросов СО2 и сохранению окружающей среды, а также усилить попытки извлечь "лишний" СО2 от деятельности человека из атмосферы.
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