Путин назвал вызов для всего человечества

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
Выступая на II Международном форуме онкологии и радиологии, российский лидер призвал международное сообщество скооперироваться для борьбы с подобными болезнями.
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"Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний — сегодня это вызов для всего человечества", — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Россия открыта к партнерству с иностранными государствами, а выстраивание передовой онкологической помощи является приоритетом государственной политики.