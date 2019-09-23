Путин назвал вызов для всего человечества

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.

Выступая на II Международном форуме онкологии и радиологии, российский лидер призвал международное сообщество скооперироваться для борьбы с подобными болезнями.

"Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний — сегодня это вызов для всего человечества", — подчеркнул глава государства.