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РИА Новости

Путин назвал вызов для всего человечества

14:37 23.09.2019 (обновлено: 16:22 23.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
Выступая на II Международном форуме онкологии и радиологии, российский лидер призвал международное сообщество скооперироваться для борьбы с подобными болезнями.
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"Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний — сегодня это вызов для всего человечества", — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Россия открыта к партнерству с иностранными государствами, а выстраивание передовой онкологической помощи является приоритетом государственной политики.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ох, врёт он! Вы же все, руководители, прикладываете к этому руку. Можно сказать что вы спонсоры этого "вызова".
23 сентября, 14:57
НпНе помню dedushka
1700100
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