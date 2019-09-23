В ЛНР призвали жителей Донбасса не допускать размещения техники ВСУ

ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает жителей подконтрольных Киеву территорий не допускать размещения техники украинских силовиков в жилых районах, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники в жилых массивах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

"Украинские оккупанты в период перемирия, наряду с обстрелами республики, размещают военную технику вблизи гражданских объектов, подвергая смертельной опасности мирное население… Призываем жителей оккупированных Украиной территорий не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженными формированиями Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры. Обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - сказал Филипоненко.