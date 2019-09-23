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РИА Новости

В ЛНР призвали жителей Донбасса не допускать размещения техники ВСУ

14:37 23.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает жителей подконтрольных Киеву территорий не допускать размещения техники украинских силовиков в жилых районах, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники в жилых массивах населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
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"Украинские оккупанты в период перемирия, наряду с обстрелами республики, размещают военную технику вблизи гражданских объектов, подвергая смертельной опасности мирное население… Призываем жителей оккупированных Украиной территорий не допускать размещения вооружения и военной техники вооруженными формированиями Украины вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры. Обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ", - сказал Филипоненко.
По его словам, разведка ЛНР выявила размещение бронетехники из состава 46 бригады украинских силовиков вблизи жилых домов в подконтрольном Киеву Передельске.
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