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РИА Новости

Региональные каналы смогут с ноября вещать в "цифре" на канале ОТР

14:32 23.09.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
СОЧИ, 23 сен - РИА Новости. Региональные каналы получат возможность выходить в эфир в цифровом формате с ноября на канале Общественного телевидения России, сообщил в рамках форума "Вся Россия" Союза журналистов России заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
Он пояснил, что несмотря на переход на цифровое вещание в России региональное телевидение продолжает работать в том числе и в аналоговом варианте. Хотя на сегодняшний день Минкомсвязи отмечает, что ряд региональных телевизионных компаний начинает всерьез обсуждать вопрос отказа от аналога, особенно с учётом того, что у них появляется возможность войти в региональные врезки на канале Общественного телевидения России.
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По его словам, вещание будет происходить утром три часа и вечером два часа. Предполагается, что региональные каналы смогут транслировать продукцию собственного производства, которая посвящена новостям и тематике регионов.
"Врезки начнут выходить в эфир с ноября этого года. До конца ноября мы планируем, что все регионы, где врезки должны появиться, уже будут в эфире", - заявил Волин.
Он добавил, что при этом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут только федеральные версии ОТР.
Кроме того, есть несколько регионов, где каналы не подавали заявки на федеральную конкурсную комиссию для вещания на Общественном телевидении России. Там тоже будут выходить федеральные версии.
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"В процессе общения с региональными каналами увидели одну интересную вещь: целый ряд каналов сказали, что у них нет пяти часов регионального эфира, которым они могли бы заполнить эту врезку. Но с учётом того, что Общественное телевидение сохраняет федеральную версию, мы договорились, что мы идём из расчета шаг в час. И если региональный канал говорит, что у него эфир есть только на час, то выбирает, какой час он будет показывать, более того, у него есть возможность делать повторы. А остальное время будет закрывать федеральная версия", - пояснил Волин.
Ранее сообщалось, что в бюджет РФ заложены средства на включение региональных каналов в "цифру" путем предоставления телеканалам двух вставок на ОТР. На эти цели предусмотрены в 2019 году примерно 700 миллионов рублей, в 2020 году - 1,5 миллиарда рублей.
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