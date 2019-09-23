В России примут закон, регулирующий выбросы парниковых газов

ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Законопроект, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России, планируется принять в течение года, сообщил в ходе совещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вице-премьер Алексей Гордеев.
Ранее в ходе заседания Медведев заявил, что подписал постановление, ратифицирующее Парижское соглашение по климату.
"Базовым законом станет закон "О государственном регулировании выбросов парниковых газов", проект которого уже разработан министерством экономического развития, и планируем его принять в течение года", - сказал он.
Гордеев отметил, что Россия занимает четвертое место по объему соответствующих выбросов, поэтому любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с учетом национальных интересов.
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По его словам, до конца года будет также подготовлен проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. "Такие обязательства берут на себя все страны", - уточнил он. Гордеев также рассказал, что ведется работа по подготовке проекта национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата, документ должен быть до конца года.
"Работа ведется, Дмитрий Анатольевич, и мы точно выполним в срок все необходимые документы и будем вместе с другими странами … выполнять взятые на себя обязательства", - подытожил вице-премьер.