В России примут закон, регулирующий выбросы парниковых газов

Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое. Архивное фото

Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое

ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Законопроект, который будет регулировать выбросы парниковых газов в России, планируется принять в течение года, сообщил в ходе совещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева вице-премьер Алексей Гордеев.

Ранее в ходе заседания Медведев заявил, что подписал постановление, ратифицирующее Парижское соглашение по климату.

"Базовым законом станет закон "О государственном регулировании выбросов парниковых газов", проект которого уже разработан министерством экономического развития, и планируем его принять в течение года", - сказал он.

Гордеев отметил, что Россия занимает четвертое место по объему соответствующих выбросов, поэтому любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с учетом национальных интересов.

По его словам, до конца года будет также подготовлен проект стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. "Такие обязательства берут на себя все страны", - уточнил он. Гордеев также рассказал, что ведется работа по подготовке проекта национального плана адаптации российской экономики к неблагоприятным изменениям климата, документ должен быть до конца года.