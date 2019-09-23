Около двух тысяч детей из районов близ ЧАЭС получат путевки СГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сен - РИА Новости. Около двух тысяч детей из районов России и Белоруссии, в наибольшей степени пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, смогут пройти лечение и оздоровление в 2020 году в рамках мероприятий Союзного государства, сообщила председатель комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева.

Заседание комиссии Парламентского Собрания состоялось в понедельник в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" в Ростове-на-Дону. Один из обсуждаемых вопросов касался организации оздоровления детей из районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС.

"Согласно прогнозу, в 2020 году оздоровление пройдут 2236 детей, в том числе, из Брянской, Калужской, Тульской областей, Республики Алтай и Республики Беларусь", - сказала Афанасьева.

В 2019 году, по ее данным, лечение проходят 1994 ребенка, на эти цели предусмотрено 53 миллиона рублей. В целом с 2003 по 2018 год по путевкам, оплаченным из средств бюджета Союзного государства, прошли курс лечения и оздоровления более 22 тысяч детей.

Оздоровление проводится в лечебных организациях, расположенных на территориях Белоруссии, а также Ставропольского и Краснодарского краев.

Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство", инициатором которого является Парламентское Собрание, проходит в Ростовской области С 23 по 27 сентября. Его цель - создание единого культурного пространства двух стран, сохранение преемственности традиций в области культуры и искусства.