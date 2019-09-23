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РИА Новости

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

14:25 23.09.2019 (обновлено: 15:39 23.09.2019)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПевец и поэт Михаил Круг
Певец и поэт Михаил Круг
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Певец и поэт Михаил Круг . Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Следователи установили убийцу певца Михаила Круга и обстоятельства преступления, сообщил на своем сайте СК.
Отмечается, что новые сведения сообщили пожизненно осужденные за различные преступления бывшие члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов. Для проведения следственных действий их доставили в Тверь из колоний.
Александр Агеев
8 августа, 09:31РИА Новости
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Как сообщил Агеев, 30 июня 2002 года по распоряжению криминального авторитета по кличке Лом он влез в дом Круга еще с одним участником банды Дмитрием Веселовым. По данным бандитов, певец находился в отъезде, его убийство не планировалось.
По замыслу Лома, Агеев и Веселов должны были вынести из дома ценные вещи и антиквариат, после чего Круг обратился бы к криминальному авторитету за помощью. Лом "помог" бы отыскать похищенное, а певец становился его должником и отдавал бы часть гонораров от концертов.
Однако Круг и члены его семьи неожиданно вернулись домой.
"Когда на пути злоумышленника внезапно возник Михаил Круг, Веселов выстрелил в него два раза из пистолета ТТ, а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа", — сообщает СК.
После этого Веселов и Агеев скрылись с места преступления.
Певец скончался от огнестрельных ранений груди и живота в одной из тверских больниц.
© Следственный комитет Российской ФедерацииАлександр Агеев во время следственного эксперимента
Александр Агеев во время следственного эксперимента
© Следственный комитет Российской Федерации
Александр Агеев во время следственного эксперимента
Узнав, что в гибели Круга виновен Веселов, Осипов в марте 2003 года застрелил его в лесу в Кимрском районе Тверской области. Осипов пояснил, что был знаком с певцом и любил его творчество.
Следователи отметили, что показания Агеева проверили, они подтвердились.
В связи со смертью Веселова уголовное дело прекращено.
Официальный представитель СУ СК по Тверской области Валерия Павлова сообщила РИА Новости, что прокуратура региона проверит законность закрытия уголовного дела.

Следственный эксперимент

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео следственного эксперимента с участием Агеева в доме, где было совершено убийство.
Как пояснил сам бандит, они с Веселовым перелезли через забор и поднялись на третий этаж. После того, как в дом кто-то вошел, они спрятались.
"Потом услышали шаги по лесенке, и вошла женщина. А так получилось, что диван у него — или ножка была сломана, или чего, и завязалась борьба. Она отскочила к двери. Я ударил ее в голову пистолетом, сверху вниз", — рассказывает Агеев.
После этого на третий этаж поднялась жена Круга. Увидев вооруженных людей в масках, она закричала и побежала вниз по лестнице. Преступники побежали за ней. Затем на лестнице появился Круг, Веселов в него выстрелил и бандиты убежали, заключил Агеев.
Убийство Круга в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России, пока Следственный комитет не решил возобновить следствие и разобраться в произошедшем.
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Расследование убийства Михаила КругаСледственный комитет РФМихаил КругТверская областьПроисшествия
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