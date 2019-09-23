Медведев призвал нацелить экономику на выполнение Парижского соглашения

"Документы, сомнений нет, мы примем, которые связаны с исполнением Парижского соглашения. Самое главное, чтобы сама экономика была нацелена на исполнение соответствующих требований Парижского соглашения", - завил Медведев.

"Это развитие, по сути, новых отраслей бизнеса, которых у нас не так много. Но то, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой или зеленой экономикой, это все и важно, и полезно, но требует довольно значительных инвестиций, поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана", - добавил он.