Медведев призвал нацелить экономику на выполнение Парижского соглашения

ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Важно, чтобы экономика РФ была нацелена на выполнение соответствующих требований Парижского соглашения по климату, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
"Документы, сомнений нет, мы примем, которые связаны с исполнением Парижского соглашения. Самое главное, чтобы сама экономика была нацелена на исполнение соответствующих требований Парижского соглашения", - завил Медведев.
Важно, подчеркнул премьер, чтобы она развивалась в ключе внедрения новых технологий и новых проектных решений.
"Это развитие, по сути, новых отраслей бизнеса, которых у нас не так много. Но то, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой или зеленой экономикой, это все и важно, и полезно, но требует довольно значительных инвестиций, поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана", - добавил он.