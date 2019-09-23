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РИА Новости

Медведев призвал нацелить экономику на выполнение Парижского соглашения

14:23 23.09.2019 (обновлено: 15:30 23.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 сентября 2019
ГОРКИ, 23 сен - РИА Новости. Важно, чтобы экономика РФ была нацелена на выполнение соответствующих требований Парижского соглашения по климату, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он сообщил, что подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.
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"Документы, сомнений нет, мы примем, которые связаны с исполнением Парижского соглашения. Самое главное, чтобы сама экономика была нацелена на исполнение соответствующих требований Парижского соглашения", - завил Медведев.
Важно, подчеркнул премьер, чтобы она развивалась в ключе внедрения новых технологий и новых проектных решений.
"Это развитие, по сути, новых отраслей бизнеса, которых у нас не так много. Но то, что связано с так называемой низкоуглеродной экономикой или зеленой экономикой, это все и важно, и полезно, но требует довольно значительных инвестиций, поэтому эта проблема в достаточной степени еще и с нашим экономическим развитием связана", - добавил он.
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