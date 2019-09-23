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РИА Новости

В МИД России отметили особую важность урегулирования на Каспии

14:23 23.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков на брифинге в пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Каспийское урегулирование особенно важно в условиях близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.
"Хотел бы подчеркнуть, что каспийское урегулирование особенно важно сейчас, в условиях усиления глобальной турбулентности в международных отношениях, близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности", - сказал Братчиков, выступая в Совете Федерации.
Госдума 19 сентября ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сенаторы планируют ратифицировать конвенцию на заседании 25 сентября.
Братчиков также отметил, что уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав, а также юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению стабильности, предсказуемости в отношениях России с партнёрами по Каспию, создаст благоприятные условия для расширения взаимовыгодного сотрудничества пяти стран.
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"Данный договор устанавливает основополагающие военно-политические принципы взаимодействия пяти стран, а именно использование Каспийского моря в мирных целях, решение всех вопросов мирными средствами, ненанесение ущерба безопасности друг друга, соблюдение согласованных мер доверия, неприсутствие на Каспии вооружённых сил, не принадлежащих сторонам, и непредоставление прибрежными государствами в целом своих территорий для совершения агрессии и других военных действий против любой из сторон", - сказал Братчиков.
Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более двадцати лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.
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