В МИД России отметили особую важность урегулирования на Каспии

Посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Каспийское урегулирование особенно важно в условиях близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

"Хотел бы подчеркнуть, что каспийское урегулирование особенно важно сейчас, в условиях усиления глобальной турбулентности в международных отношениях, близости к Каспию кризисных очагов и зон нестабильности", - сказал Братчиков, выступая в Совете Федерации.

Госдума 19 сентября ратифицировала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, сенаторы планируют ратифицировать конвенцию на заседании 25 сентября.

Братчиков также отметил, что уточнение пределов распространения суверенитета, суверенных прав, а также юрисдикции прибрежных государств на Каспии будет способствовать укреплению стабильности, предсказуемости в отношениях России с партнёрами по Каспию, создаст благоприятные условия для расширения взаимовыгодного сотрудничества пяти стран.

"Данный договор устанавливает основополагающие военно-политические принципы взаимодействия пяти стран, а именно использование Каспийского моря в мирных целях, решение всех вопросов мирными средствами, ненанесение ущерба безопасности друг друга, соблюдение согласованных мер доверия, неприсутствие на Каспии вооружённых сил, не принадлежащих сторонам, и непредоставление прибрежными государствами в целом своих территорий для совершения агрессии и других военных действий против любой из сторон", - сказал Братчиков.