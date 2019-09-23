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РИА Новости

В ПАСЕ не получали документов на аккредитацию новой украинской делегации

14:20 23.09.2019
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы пока не получал документы для аккредитации на октябрьской сессии новой украинской делегации, сообщили РИА в аппарате ПАСЕ.
Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что Украина воздержится от участия в ближайшей сессии ПАСЕ, поскольку не имеет возможности реагировать на нарушения принципов организации. В свою очередь член украинской делегации и депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует посетить осеннюю сессию ПАСЕ в частном порядке.
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Российская сторона заявила, что отказ от участия в сессии ПАСЕ делегации Украины является шантажом Совета Европы, украинская делегация не знает, как вести себя в условиях отсутствия комфортного в последние годы антироссийского консенсуса в ассамблее.
"Согласно имеющейся у меня информации, секретариат ассамблеи еще не получил полномочия какой-либо новой украинской парламентской делегации. Как вы знаете, наши правила гласят, что полномочия любой новой делегации должны быть представлены, если это возможно, за неделю до открытия сессии, а именно сегодня, но, на самом деле, они могут быть представлены позже", - сказал собеседник агентства.
"Это означает, что на сегодняшний момент существующая делегация остается аккредитованной и действующей (правила гласят, что существующая делегация ПАСЕ может оставаться аккредитованной до шести месяцев с даты выборов в своей стране)", - отметил он.
В свою очередь собеседник агентства в Совете Европы пояснил, что "назначение новой делегации означает прекращение полномочий старой с открытия нынешней сессии". По его словам, "если делегация не будет представлена в октябре, значит, не будет заседать до января".
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Комментируя возможность украинских парламентариев прибыть на сессию в частном порядке, другой собеседник РИА Новости заявил, что "можно приехать туристом, но в таком случае у вас не будет прав и возможности доступа на этаж ассамблеи, только на общую трибуну". Существует также вероятность приезда в качестве эксперта. В таком случае в делегации заказывается пропуск и определяется режим допуска.
Парламентская ассамблея Совета Европы в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в Ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
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Алексей ГончаренкоЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
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