В ПАСЕ не получали документов на аккредитацию новой украинской делегации

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Секретариат Парламентской ассамблеи Совета Европы пока не получал документы для аккредитации на октябрьской сессии новой украинской делегации, сообщили РИА в аппарате ПАСЕ.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что Украина воздержится от участия в ближайшей сессии ПАСЕ, поскольку не имеет возможности реагировать на нарушения принципов организации. В свою очередь член украинской делегации и депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует посетить осеннюю сессию ПАСЕ в частном порядке.

Российская сторона заявила, что отказ от участия в сессии ПАСЕ делегации Украины является шантажом Совета Европы, украинская делегация не знает, как вести себя в условиях отсутствия комфортного в последние годы антироссийского консенсуса в ассамблее.

"Согласно имеющейся у меня информации, секретариат ассамблеи еще не получил полномочия какой-либо новой украинской парламентской делегации. Как вы знаете, наши правила гласят, что полномочия любой новой делегации должны быть представлены, если это возможно, за неделю до открытия сессии, а именно сегодня, но, на самом деле, они могут быть представлены позже", - сказал собеседник агентства.

"Это означает, что на сегодняшний момент существующая делегация остается аккредитованной и действующей (правила гласят, что существующая делегация ПАСЕ может оставаться аккредитованной до шести месяцев с даты выборов в своей стране)", - отметил он.

В свою очередь собеседник агентства в Совете Европы пояснил, что "назначение новой делегации означает прекращение полномочий старой с открытия нынешней сессии". По его словам, "если делегация не будет представлена в октябре, значит, не будет заседать до января".

Комментируя возможность украинских парламентариев прибыть на сессию в частном порядке, другой собеседник РИА Новости заявил, что "можно приехать туристом, но в таком случае у вас не будет прав и возможности доступа на этаж ассамблеи, только на общую трибуну". Существует также вероятность приезда в качестве эксперта. В таком случае в делегации заказывается пропуск и определяется режим допуска.