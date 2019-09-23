В Австрии семейная пара заказала в интернете одежду, а получила экстази

По данным издания, австрийская пара заказала по интернету из Нидерландов два платья. Пришли две посылки, одна из них была довольно тяжелой. Когда получатели ее вскрыли, женщина сначала решила, что это декоративные камни, но ее муж понял сразу, что это наркотики, - в посылке оказались 24 800 таблеток экстази на общую сумму примерно полмиллиона евро.