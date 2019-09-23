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РИА Новости

В Австрии семейная пара заказала в интернете одежду, а получила экстази

14:19 23.09.2019 (обновлено: 15:01 23.09.2019)
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
ВЕНА, 23 сен - РИА Новости. Семейная пара из австрийского Линца заказала по почте одежду, но в почтовой посылке получила таблетки экстази на сумму около 500 тысяч евро, сообщила в понедельник газета Kurier.
По данным издания, австрийская пара заказала по интернету из Нидерландов два платья. Пришли две посылки, одна из них была довольно тяжелой. Когда получатели ее вскрыли, женщина сначала решила, что это декоративные камни, но ее муж понял сразу, что это наркотики, - в посылке оказались 24 800 таблеток экстази на общую сумму примерно полмиллиона евро.
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Случайные адресаты пошли с нежданной посылкой на почту, те в свою очередь сообщили в полицию. Австрийские правоохранители установили, что посылка из Нидерландов предназначалась для жителя Шотландии. Местные власти уже установили личность настоящего адресата и задержали его.
Как сообщает Kurier, голландским властям еще предстоит выяснить, кто отправил посылку с наркотиками.
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