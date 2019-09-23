Инаугурация Хаджимбы пройдет в Сухуме 9 октября

СУХУМ, 23 сен - РИА Новости. Церемония вступления в должность избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимбы пройдет 9 октября, сообщили РИА Новости в администрации главы государства.

"Инаугурация состоится 9 октября в Сухуме", - сказал собеседник агентства.

По закону церемония вступления в должность избранного президента должна состояться на тридцатый день после оглашения окончательных итогов выборов. Итоги второго тура выборов ЦИК огласил 9 сентября.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что во втором туре ни один кандидат не получил достаточного количества голосов, чтобы быть избранным президентом.