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РИА Новости

Лукашенко заявил, что не будет оказывать господдержку только "под обещания"

14:13 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение об оказании господдержки конкретным проектам в сфере производства, в том числе на региональном уровне, будет приниматься на основании четкого расчета окупаемости вложенных средств, а не просто "под обещания".
Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, об этом президент заявил в понедельник на встрече с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Леонидом Зайцем и помощником президента - инспектором по Могилевской области Михаилом Русым.
"Давайте обсуждать все ваши предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей нашей Беларуси... Я, конечно, вам очень верю, но просто под обещания денег не будет", - сказал президент.
Он особо подчеркнул, что выделение любых средств для поддержки каких-либо проектов возможно только после тщательного расчета, что ими грамотно распорядятся. "Мы должны видеть четкий расчет. Мы должны видеть, когда вернутся эти деньги. И не только которые республика или банки смогут предоставить, но вы должны видеть и возврат собственных средств. Если вы планируете одолжить деньги, а вернуть через 15-20 лет, то с вами никто разговаривать не будет. Нас с вами не будет", - заметил белорусский лидер.
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По его словам, в случае получения какого-либо вида господдержки предприятие "с завтрашнего дня каждый день" должно демонстрировать положительную динамику работы.
"Если у вас этого не будет или мы будем с вами видеть, что это невозможно, не начинайте даже разговор. Деньги получили - с завтрашнего дня они должны начинать работать, и от этого должен быть эффект: в виде налогов, возврата кредитов, заработной платы людей, производства продукции и ее реализации не только на внутреннем, но и на внешнем рынках", - сказал Лукашенко.
Президент призвал чиновников не исходить из принципа "проси больше, все равно дадут меньше". "Не надо так делать!" - сказал глава государства.
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