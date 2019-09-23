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РИА Новости

Партию червей и лягушек с Украины не пропустили в Россию без документов

14:09 23.09.2019
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CC0 / betexion / Речная лягушка
Речная лягушка
CC0 / betexion /
ВОРОНЕЖ, 23 сен - РИА Новости. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область партию земляных червей, а также 250 аквариумных рыбок и лягушек, которых без необходимых документов пытались провезти с Украины, сообщило региональное управление ведомства.
Ввоз в Россию и вывоз из страны живой птицы и животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.
"На минувшей неделе в пунктах пропуска через государственную границу в багаже и ручной клади граждан, въезжающих из Украины в Россию, инспекторами управления Россельхознадзора была обнаружена партия земляных червей, а также 250 аквариумных рыбок и лягушек", - говорится в сообщении.
Как отмечает управление, ветеринарных сопроводительных документов на "экзотический груз" у его владельцев не оказалось.
В итоге червей, рыбок и лягушек вернули на территорию сопредельного государства.
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