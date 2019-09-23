Партию червей и лягушек с Украины не пропустили в Россию без документов

"На минувшей неделе в пунктах пропуска через государственную границу в багаже и ручной клади граждан, въезжающих из Украины в Россию, инспекторами управления Россельхознадзора была обнаружена партия земляных червей, а также 250 аквариумных рыбок и лягушек", - говорится в сообщении.