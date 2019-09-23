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РИА Новости
Культура

Сильвестр Сталлоне вступился за фильм "Рэмбо: Последняя кровь"

16:07 23.09.2019
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© AP Photo / Invision / Evan AgostiniАмериканский актер Сильвестр Сталлоне на спецпоказе фильма "Рэмбо: Последняя кровь" в Нью-Йорке, США
Американский актер Сильвестр Сталлоне на спецпоказе фильма Рэмбо: Последняя кровь в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Invision / Evan Agostini
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Сильвестр Сталлоне выложил промо-ролик к картине "Рэмбо: Последняя кровь" в инстаграме в ответ на негативные отзывы о проекте, сообщает Screenrant.
Набор кадров из фильма предваряют архивные съемки, в которых британцы обсуждают франшизу, отмечая, что в ней "слишком много насилия", что она производит "довольно сильное впечатление" и что "американцы всегда делают нечто подобное". В итоге предлагается вывод, что лента просто "не всем подходит", и нужно сходить в кино, чтобы составить собственное мнение.
Пока преобладают критические отзывы на только что вышедшую картину. Так, в частности, она совсем не понравилась автору книги "Первая кровь" Дэвиду Морреллу. Тем не менее, фильм неплохо набирает в прокате и уже претендует на то, чтобы стать самой успешной частью франшизы по итогам первых выходных после релиза.
В результате уже идут разговоры о работе над "Рэмбо 6", хотя самому Сталлоне больше нравится идея снять приквел к фильмам о знаменитом герое.
Кадр из трейлера фильма Рэмбо: Последняя кровь
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