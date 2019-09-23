Текслер уволил областных министров здравоохранения и социальных отношений

ременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил главу Минздрава Сергея Приколотина и министра социальных отношений региона Татьяну Никитину, а также председателя комитета охраны объектов культурного наследия области Александра Баландина, сообщила пресс-служба губернатора области.

Текслер официально вступил в должность губернатора региона 20 сентября.

"Покидает свой пост министр здравоохранения Сергей Приколотин, который продолжит работу в качестве директора "Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области". Кроме того, оставят свои должности министр социальных отношений Татьяна Никитина, председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин и начальник главного управления "Государственная жилищная инспекция" Олег Датских", - говорится в сообщении. Также не продлены контракты с первым заместителем министра экологии Ириной Хариной и первым заместителем министра здравоохранения Виталием Щетининым, уточняется в сообщении.

Пресс-служба информирует, что на пост министра здравоохранения рассматривается кандидатура Юрия Семенова, который занимает должность главного врача областного перинатального центра. На должность министра социальных отношений региона рассматривается кандидатура уполномоченного по правам ребенка региона Ирины Буториной, на вакансию председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия – начальника отдела контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексея Федичкина, поясняется в сообщении.

На должность министра дорожного хозяйства и транспорта рассматривается кандидатура начальника управления дорожного хозяйства Алексея Нечаева, и.о. министра дорожного строительства Александр Филиппов продолжит работу в министерстве на должности заместителя министра, сообщает пресс-служба. Кандидатура на должность начальника главного управления "Государственная жилищная инспекция" в соответствии с законодательством находится на согласовании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Людмила Рерих продолжит работу в качестве исполняющего обязанности председателя госкомитета по делам ЗАГС, ее кандидатура также будет согласовываться с федеральными структурами, информируют власти.