Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T13:50Z
https://ria.ru/20190923/1559003693.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155193/64/1551936410_0:277:3124:2034_1036x0_80_0_0_6d30ba0f1d955d4e1eae0477a0b1df3b.jpg
РИА Новости

Текслер уволил областных министров здравоохранения и социальных отношений

13:50 23.09.2019
848
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 23 сен – РИА Новости. Новый губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил главу Минздрава Сергея Приколотина и министра социальных отношений региона Татьяну Никитину, а также председателя комитета охраны объектов культурного наследия области Александра Баландина, сообщила пресс-служба губернатора области.
Текслер официально вступил в должность губернатора региона 20 сентября.
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
9 сентября, 09:25Единый день голосования
Биография Алексея Текслера
"Покидает свой пост министр здравоохранения Сергей Приколотин, который продолжит работу в качестве директора "Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области". Кроме того, оставят свои должности министр социальных отношений Татьяна Никитина, председатель государственного комитета охраны объектов культурного наследия области Александр Баландин и начальник главного управления "Государственная жилищная инспекция" Олег Датских", - говорится в сообщении. Также не продлены контракты с первым заместителем министра экологии Ириной Хариной и первым заместителем министра здравоохранения Виталием Щетининым, уточняется в сообщении.
Пресс-служба информирует, что на пост министра здравоохранения рассматривается кандидатура Юрия Семенова, который занимает должность главного врача областного перинатального центра. На должность министра социальных отношений региона рассматривается кандидатура уполномоченного по правам ребенка региона Ирины Буториной, на вакансию председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия – начальника отдела контрольных мероприятий аппарата губернатора и правительства Челябинской области Алексея Федичкина, поясняется в сообщении.
Инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера
20 сентября, 15:27РИА Новости
Челябинский губернатор назвал имя своего нового заместителя
На должность министра дорожного хозяйства и транспорта рассматривается кандидатура начальника управления дорожного хозяйства Алексея Нечаева, и.о. министра дорожного строительства Александр Филиппов продолжит работу в министерстве на должности заместителя министра, сообщает пресс-служба. Кандидатура на должность начальника главного управления "Государственная жилищная инспекция" в соответствии с законодательством находится на согласовании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Людмила Рерих продолжит работу в качестве исполняющего обязанности председателя госкомитета по делам ЗАГС, ее кандидатура также будет согласовываться с федеральными структурами, информируют власти.
Алексей Текслер
20 сентября, 13:07РИА Новости
Текслер назначит омбудсмена Павлову сенатором от Челябинской области
С остальными руководителями органов исполнительной власти региона заключены новые трудовые контракты, они сохранили свои посты и продолжат работу без приставки "и.о.", добавляется в сообщении. Работу по совершенствованию структуры правительства и обновлению его кадрового состава планируется продолжать.
700001
Обсудить 0
Алексей ТекслерЧелябинская областьПолитика
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Лента
новостей
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
19:11Шестун обратился в КС из-за недопуска до выборов
19:08В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
Лента новостейМолния