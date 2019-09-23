В Танзании два человека погибли при падении легкомоторного самолета

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пилот и пассажир погибли при падении легкомоторного самолета на территории национального парка Серенгети на севере Танзании, сообщает танзанийский телеканал Пилот и пассажир погибли при падении легкомоторного самолета на территории национального парка Серенгети на севере Танзании, сообщает танзанийский телеканал ITV

Отмечается, что самолет компании Auric Air упал на небольшом аэропорте под названием "Серонера", который расположен на территории национального парка.

"Самолет направлялся из Серенгети в Арушу сегодня утром. Когда он взлетал, произошли неполадки, и он упал… Пилот и пассажир... погибли", - сообщил телеканалу ITV Паскаль Шелутете, представитель организации TANAPA, управляющей парками страны.