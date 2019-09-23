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РИА Новости

Саудовская Аравия восстановит добычу нефти в начале следующей недели

13:41 23.09.2019 (обновлено: 13:42 23.09.2019)
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© AP Photo / Al-ArabiyaПожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
© AP Photo / Al-Arabiya
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия почти завершила восстановление добычи нефти после атак на ее нефтяные объекты, производство вернется к прежнему уровню в начале следующей недели, сообщил агентству Рейтер знакомый с ситуацией источник.
"Саудовская Аравия восстановила около 75% добычи, потерянной после атак на ее нефтяные объекты, и вернется к прежнему уровню добычи в начале следующей недели", - передает агентство слова источника.
Добыча на месторождении Хураис составляет сейчас более 1,3 миллиона баррелей в день, на месторождении Абкайк - около 3 миллионов баррелей в день, сообщил источник.
Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.
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Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
В ночь на понедельник газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что восстановление добычи саудовской госнефтекомпании Saudi Aramco после атаки дронов может занять месяцы. По данным издания, Aramco ведет переговоры с производителями оборудования и обслуживающими компаниями, а также предлагает им повышенную плату, чтобы как можно быстрее восстановить операционную деятельность после атаки на свои объекты.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоSaudi AramcoИранСШАВ мире
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