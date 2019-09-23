Саудовская Аравия восстановит добычу нефти в начале следующей недели

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия почти завершила восстановление добычи нефти после атак на ее нефтяные объекты, производство вернется к прежнему уровню в начале следующей недели, сообщил агентству Саудовская Аравия почти завершила восстановление добычи нефти после атак на ее нефтяные объекты, производство вернется к прежнему уровню в начале следующей недели, сообщил агентству Рейтер знакомый с ситуацией источник.

"Саудовская Аравия восстановила около 75% добычи, потерянной после атак на ее нефтяные объекты, и вернется к прежнему уровню добычи в начале следующей недели", - передает агентство слова источника.

Добыча на месторождении Хураис составляет сейчас более 1,3 миллиона баррелей в день, на месторождении Абкайк - около 3 миллионов баррелей в день, сообщил источник.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.