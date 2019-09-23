Выборы в парламент Венесуэлы пройдут в следующем году, заявил Мадуро

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что выборы в Национальную ассамблею страны пройдут в следующем году, а также выразил уверенность, что его Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) одержит на них победу и вернет себе большинство в парламенте.

"В будущем году в соответствии с конституционными сроками подойдет время выборов в национальный парламент – в Национальную ассамблею. Я точно не могу сказать месяц, подождем созыва, создания национального совета для диалога, и этот национальный совет для диалога, несомненно, будет иметь большое влияние в вопросах установления этих сроков. Подождем. Что я могу сказать, так это то, что Венесуэла проведет свои парламентские выборы", - сказал Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24"

Глава боливарианской республики уверен, что его партия одержит победу на выборах. "Мы будем участвовать, и сейчас все опросы подтверждают, что наши политические силы и наша партия победят на выборах в Национальную ассамблею. Мы вернем себе большинство, столь необходимое для политической стабильности в стране", - сказал президент Венесуэлы.

Он также напомнил, что за 20 лет после революции в Венесуэле выборы разного уровня прошли 25 раз. "Мир должен знать, что за 20 лет после революции мы проводили выборы 25 раз - выборы президента, в парламент, губернаторов во всех регионах страны, глав всех муниципалитетов страны. В 2004 году в Венесуэле прошло первое в мировой истории голосование по референдуму об импичменте президента. Мы проводили выборы 25 раз", - подчеркнул Мадуро.