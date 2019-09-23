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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Выборы в парламент Венесуэлы пройдут в следующем году, заявил Мадуро

13:28 23.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил, что выборы в Национальную ассамблею страны пройдут в следующем году, а также выразил уверенность, что его Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) одержит на них победу и вернет себе большинство в парламенте.
"В будущем году в соответствии с конституционными сроками подойдет время выборов в национальный парламент – в Национальную ассамблею. Я точно не могу сказать месяц, подождем созыва, создания национального совета для диалога, и этот национальный совет для диалога, несомненно, будет иметь большое влияние в вопросах установления этих сроков. Подождем. Что я могу сказать, так это то, что Венесуэла проведет свои парламентские выборы", - сказал Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24".
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Глава боливарианской республики уверен, что его партия одержит победу на выборах. "Мы будем участвовать, и сейчас все опросы подтверждают, что наши политические силы и наша партия победят на выборах в Национальную ассамблею. Мы вернем себе большинство, столь необходимое для политической стабильности в стране", - сказал президент Венесуэлы.
Он также напомнил, что за 20 лет после революции в Венесуэле выборы разного уровня прошли 25 раз. "Мир должен знать, что за 20 лет после революции мы проводили выборы 25 раз - выборы президента, в парламент, губернаторов во всех регионах страны, глав всех муниципалитетов страны. В 2004 году в Венесуэле прошло первое в мировой истории голосование по референдуму об импичменте президента. Мы проводили выборы 25 раз", - подчеркнул Мадуро.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан Гуаидо"Россия 24"Николас МадуроРоссияВ мире
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