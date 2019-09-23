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РИА Новости

В Кремле не стали комментировать решение суда по делу дизайнера Коновалова

13:28 23.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может давать комментариев по решению суда по делу дизайнера Константина Коновалова, который был обвинен в нарушениях на несанкционированной акции 27 июля, и посоветовал обратиться за комментариями в суд.
Ранее пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Мария Михайлова рассказала РИА Новости, что суд признал Коновалова, которому сломали ногу, виновным в нарушениях на несанкционированной акции и назначил ему штраф на 10 тысяч рублей.
"По изменениям документации, публикации на сайте суда того или иного материала вам нужно обращаться в сам суд, мы не можем давать из Кремля комментариев на этот счет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, могут ли в Кремле прокомментировать решение суда и то, что суд несколько раз обновлял на своем сайте информацию о решении.
"Мы категорически против каких-то обобщающих выводов, есть конкретные случаи, которые нужно рассматривать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, следит ли президент за этим и подобными случаями, которые "подрывают доверие к судебным органам".
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Коновалов - один из создателей нового логотипа столичного метро, выпущенного студией Артемия Лебедева в 2014 году. Лебедев сообщал в своих социальных сетях, что его бывшего сотрудника задержали за два часа до акции 27 июля, когда Коновалов совершал пробежку в центре Москвы. При этом, по словам Лебедева, правоохранители сломали мужчине ногу. Сам Коновалов регулярно публикует в своем Twitter фото своих загипсованной ноги и костылей. В СМИ сообщалось, что следователи не выявили нарушений закона в действиях полицейских, задержавших Коновалова.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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