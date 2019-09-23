Минобороны планирует улучшить программу боевой подготовки офицеров

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тестовая программа дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше стартовала в Вооруженных силах РФ, по её результатам планируется улучшить систему боевой подготовки в частях и формированиях, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Подготовка офицерского состава Вооруженных сил Российской Федерации реализуется на нескольких военных полигонах с выполнением специальных учебно-боевых задач в различных физико-географических условиях, в четырех различных "стихиях" - на суше, в воде, в огне и в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 4500 офицеров (в том числе около 100 женщин) отбор перед участием в программе прошли только 30 военнослужащих. Их них сформировали группу специального назначения. Им предстоит тренироваться в ведении боя в окружении с превосходящими силами противника, спасении пассажиров и экипажей воздушных судов, действиям в горах, пещерах в прибрежной полосе, освобождению заложников. Кроме того, группа спецназначения будет десантироваться с вертолетов без парашютов.