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РИА Новости

Минобороны планирует улучшить программу боевой подготовки офицеров

13:22 23.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Тестовая программа дополнительной подготовки офицеров по действиям в огне, воде, воздухе и на суше стартовала в Вооруженных силах РФ, по её результатам планируется улучшить систему боевой подготовки в частях и формированиях, сообщили в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Подготовка офицерского состава Вооруженных сил Российской Федерации реализуется на нескольких военных полигонах с выполнением специальных учебно-боевых задач в различных физико-географических условиях, в четырех различных "стихиях" - на суше, в воде, в огне и в воздухе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из 4500 офицеров (в том числе около 100 женщин) отбор перед участием в программе прошли только 30 военнослужащих. Их них сформировали группу специального назначения. Им предстоит тренироваться в ведении боя в окружении с превосходящими силами противника, спасении пассажиров и экипажей воздушных судов, действиям в горах, пещерах в прибрежной полосе, освобождению заложников. Кроме того, группа спецназначения будет десантироваться с вертолетов без парашютов.
"По окончанию эксперимента министерство обороны Российской Федерации подготовит рекомендации для воинских частей и формирований по внедрению комплекса специальных мероприятий в программу боевой подготовки для приобретения офицерами специальных знаний при действиях в различных стихиях, повышения профессионального уровня личного мастерства и мотивации к дальнейшему прохождению службы", - говорится в сообщении.
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