В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан

САМАРА, 23 сен - РИА Новости. Летевший из Санкт-Петербурга в Намаган (Узбекистан) самолет в понедельник совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары из-за плохого самочувствия пассажира, гражданки Узбекистана, сообщили РИА Новости в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, рейс У6 2509, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Наманган (Узбекистан), совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Курумоч в 9.15 (8.15 мск).

"Причина вынужденной посадки – плохое самочувствие женщины, находящейся на борту, гражданки республики Узбекистан 1988 года рождения с гипертонией", - сказала собеседница агентства.