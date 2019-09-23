Мадуро оценил уровень военно-технического сотрудничества России и Венесуэлы

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что отношения Каракаса и Москвы в сфере военно-технического сотрудничества находятся на чрезвычайно высоком уровне.

"В последние годы Россия стала важнейшей нашей опорой в различных сферах. Во-первых, в сфере военно-технического сотрудничества. Наши отношения в рамках военного сотрудничества в целях поддержания мира находятся на чрезвычайно высоком уровне", - сказал Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24"

Говоря об энергетике, он отметил, что Венесуэла и Россия установили "отличные отношения" между нефтяными и газовыми компаниями двух стран, а сотрудничество в сфере торговли процветает.

Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев говорил, что Россия продолжает выполнять контракты по ремонту военной техники армии Венесуэлы, по этой теме там работают сотрудники российских предприятий. Кроме того, по его словам, в Венесуэле работают "бригады российских промышленных предприятий", которые помогают ремонтировать технику венесуэльским коллегам.