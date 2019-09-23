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РИА Новости

Путин поручил Медведеву обеспечить ритмичность финансирования нацпроектов

13:13 23.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительству РФ после принятия бюджета на следующую трехлетку надо сосредоточиться на разбюрокрачивании принятия решений с целью ритмичности финансирования, в том числе нацпроектов, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.
"И есть еще одна просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны в последующие годы мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что все это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования", - сказал Путин.
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"Даже в этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально, ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения", - отметил он, указав, что это связано, в том числе, с рядом обстоятельств объективного характера.
"Но я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития", - подытожил президент.
Глава правительства пообещал так и поступить. "Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют по доведению финансовых ресурсов", - сказал Медведев.
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