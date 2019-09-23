Путин поручил Медведеву обеспечить ритмичность финансирования нацпроектов

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Правительству РФ после принятия бюджета на следующую трехлетку надо сосредоточиться на разбюрокрачивании принятия решений с целью ритмичности финансирования, в том числе нацпроектов, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

"И есть еще одна просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны в последующие годы мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что все это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования", - сказал Путин.

"Даже в этом году, к сожалению, не получается так, как мы планировали изначально, ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения", - отметил он, указав, что это связано, в том числе, с рядом обстоятельств объективного характера.

"Но я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить эти национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития", - подытожил президент.