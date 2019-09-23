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РИА Новости
Культура

Гвендолин Кристи возглавила парад худших нарядов на вручении "Эмми"

15:05 23.09.2019
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussБританская актриса Гвендолин Кристи на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
Британская актриса Гвендолин Кристи на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Гвендолин Кристи возглавила список знаменитостей в самых неудачных костюмах на церемонии вручения наград "Эмми", сообщает Daily Mail.
© AP Photo / Invision / Chris PizzelloБританская актриса Гвендолин Кристи на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
Британская актриса Гвендолин Кристи на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Звезда "Игры престолов" в наряде "римского императора" выглядела так, как будто забрала его из костюмерной сериала, вместо того, чтобы приобрести новое платье по случаю церемонии.
Длинное одеяние смотрелось бы значительно более уместным в замке Винтерфелл. Красная атласная накидка посередине была скреплена огромной брошью в виде льва. И уж явным "перебором" стали массивные серьги.
Помимо костюма Гвендолин Кристи, критические оценки получил наряд Лины Хиди из "Игры престолов" из-за цветочного рисунка и фасона, который скрывал стройную фигуру актрисы и прибавлял ей возраста.
Кадр из сериала Игры престолов
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