Гвендолин Кристи возглавила парад худших нарядов на вручении "Эмми"

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Гвендолин Кристи возглавила список знаменитостей в самых неудачных костюмах на церемонии вручения наград "Эмми", . Гвендолин Кристи возглавила список знаменитостей в самых неудачных костюмах на церемонии вручения наград "Эмми", сообщает Daily Mail.

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello Британская актриса Гвендолин Кристи на церемонии вручения премии Эмми в Лос-Анджелесе © AP Photo / Invision / Chris Pizzello

Звезда "Игры престолов" в наряде "римского императора" выглядела так, как будто забрала его из костюмерной сериала, вместо того, чтобы приобрести новое платье по случаю церемонии.

Длинное одеяние смотрелось бы значительно более уместным в замке Винтерфелл. Красная атласная накидка посередине была скреплена огромной брошью в виде льва. И уж явным "перебором" стали массивные серьги.