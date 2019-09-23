Петросян заявил, что не может попасть в свой дом

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян рассказал подписчикам в Instagram, что уже больше года не был в своем доме.

Он опубликовал серию фотографий своего кабинета, в котором снимали передачу "Смехопанорама". По словам артиста, он долгие годы собирал книги для своей коллекции, многие издания он самостоятельно реставрировал.

"Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать", — написал Петросян.

Он отметил, что "все это, конечно, незаконно, но в жизни бывает".

"Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа — это я, а я — это моя профессия!" — добавил артист.