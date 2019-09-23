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РИА Новости
Культура

Петросян заявил, что не может попасть в свой дом

13:13 23.09.2019 (обновлено: 13:14 23.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян рассказал подписчикам в Instagram, что уже больше года не был в своем доме.
Он опубликовал серию фотографий своего кабинета, в котором снимали передачу "Смехопанорама". По словам артиста, он долгие годы собирал книги для своей коллекции, многие издания он самостоятельно реставрировал.
"Но вот уже больше года, к великому сожалению, я лишён доступа в свой дом, к своим вещам. И конца, и края не видно этому беспределу. Оккупированы мои личные (!) вещи! У меня нет доступа даже к рабочим документам, к моим многолетним видеозаписям, к личному компьютеру и к своим рукописям, в связи с чем я не имею возможности полноценно работать", — написал Петросян.
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Он отметил, что "все это, конечно, незаконно, но в жизни бывает".
"Но я все равно в строю! И никто меня из этого строя не вытолкнет! Потому что моя работа — это я, а я — это моя профессия!" — добавил артист.
В прошлом году Петросян развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил более 30 лет. Супруги не смогли мирно решить вопрос о разделе имущества, поэтому судебные разбирательства длятся до сих пор. По данным СМИ, Степаненко живет в апартаментах в Зачатьевском переулке, за квартиру не платит, но бывшего мужа туда не пускает.
946113812
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КультураЕлена СтепаненкоШоу-бизнесЕвгений ПетросянРоссия
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