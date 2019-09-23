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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро назвал учения на границе с Колумбией очень успешными

13:07 23.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро оценил учения армии на границе с Колумбией как очень успешные, по его словам, их целью является обеспечение суверенитета страны и безопасности в приграничных районах.
Военные учения на границе с Колумбией начались 10 сентября и продлятся до 28 сентября.
"С целью обеспечить национальный суверенитет, с целью гарантировать безопасность на участке протяженностью 2219 километров", - заявил Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о целях учений.
По его словам, со стороны Колумбии этот участок границы "годами находится в руках вооруженных группировок, милитаризованных формирований, наркоторговцев".
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"В Колумбии была война, продлившаяся 70 лет с момента убийства великого народного лидера по имени Хорхе Эльесер Гайтан. С этого начался масштабный исторический конфликт, затронувший все общество, с этого начался вооруженный конфликт, переросший в войну. Мы помогли Колумбии попытаться урегулировать эту ситуацию путем подписания мирных договоренностей, но мирные договоренности были просто разодраны в клочья, уничтожены", - продолжил Мадуро.
В результате, по словам венесуэльского лидера, на границе "орудуют преступные, насильственные группировки всех видов".
"Это совпало как раз с угрозами, сделанными президентом Колумбии Иваном Дуке, чтобы вызвать эскалацию вооруженного конфликта между Колумбией и Венесуэлой. Поэтому я приказал провести военные учения, прошедшие очень успешно. Чтобы развернуть всю систему вооружений, всю систему обороны и таким образом обеспечить мир и безопасность с нашей стороны границы. Учения "Суверенитет и мир" прошли очень успешно", - добавил Мадуро.
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Президент Венесуэлы также ответил на вопрос, готова ли страна к войне. "Никто в мире не может сказать, что он готов к войне. Никто. Могу тебе сказать, что мы готовы к миру, готовы к торжеству мира", - заявил Мадуро.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаРоссияКолумбияВ мире
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