Мадуро назвал учения на границе с Колумбией очень успешными

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро оценил учения армии на границе с Колумбией как очень успешные, по его словам, их целью является обеспечение суверенитета страны и безопасности в приграничных районах.

Военные учения на границе с Колумбией начались 10 сентября и продлятся до 28 сентября.

"С целью обеспечить национальный суверенитет, с целью гарантировать безопасность на участке протяженностью 2219 километров", - заявил Мадуро в интервью телеканалу "Россия 24" , отвечая на вопрос о целях учений.

По его словам, со стороны Колумбии этот участок границы "годами находится в руках вооруженных группировок, милитаризованных формирований, наркоторговцев".

"В Колумбии была война, продлившаяся 70 лет с момента убийства великого народного лидера по имени Хорхе Эльесер Гайтан. С этого начался масштабный исторический конфликт, затронувший все общество, с этого начался вооруженный конфликт, переросший в войну. Мы помогли Колумбии попытаться урегулировать эту ситуацию путем подписания мирных договоренностей, но мирные договоренности были просто разодраны в клочья, уничтожены", - продолжил Мадуро.

В результате, по словам венесуэльского лидера, на границе "орудуют преступные, насильственные группировки всех видов".

"Это совпало как раз с угрозами, сделанными президентом Колумбии Иваном Дуке, чтобы вызвать эскалацию вооруженного конфликта между Колумбией и Венесуэлой. Поэтому я приказал провести военные учения, прошедшие очень успешно. Чтобы развернуть всю систему вооружений, всю систему обороны и таким образом обеспечить мир и безопасность с нашей стороны границы. Учения "Суверенитет и мир" прошли очень успешно", - добавил Мадуро.