В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
"По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов".
По его словам, в сентябре тепла не ожидается.
"Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета", — пояснил Вильфанд, добавив, что синоптики смогут точно определить, когда оно наступит, не раньше чем за два-три дня.
20 сентября, 16:32Радио SputnikСиноптики опубликовали температурный прогноз на зиму
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в центральной части России всю неделю среднесуточная температура не будет превышать семь градусов тепла.
Тепло нам только снится