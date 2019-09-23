В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

"По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов".

"Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета", — пояснил Вильфанд, добавив, что синоптики смогут точно определить, когда оно наступит, не раньше чем за два-три дня.