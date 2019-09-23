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РИА Новости

Действующий президент Зимбабве сообщил причину смерти Мугабе

13:01 23.09.2019
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© REUTERS / Mike Hutchings/File PhotoРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© REUTERS / Mike Hutchings/File Photo
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сообщил, что экс-лидер страны Роберт Мугабе скончался от рака на поздней стадии, передает зимбабвийская газета Herald.
Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. На момент отставки в 2017 году он был старейшим государственным лидером в мире и находился у власти в течение 35 лет. Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.
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В материале газеты отмечается, что для Мугабе пришлось отменить прохождение химиотерапии, поскольку она оказалась неэффективной для лечения заболевания. При этом вид рака, которым болел бывший глава государства, не указывается. Нынешний президент также отметил, что собирался посетить экс-лидера в больнице в Сингапуре. Об этом Мнангагва сообщил в Нью-Йорке в субботу, когда обращался к сторонникам правящей партии ЗАНУ-ПФ, живущим в США.
"Когда мы обсуждали эту проблему, оказалось, что лечение прекратилось, врачи прекратили лечение, химиотерапию, во-первых, из-за возраста, а также поскольку рак распространился и она больше не помогала", - цитирует издание президента.
Ранее со ссылкой на племянника Роберта Мугабе Лео сообщалось, что погребение экс-лидера Зимбабве состоится через месяц на национальном кладбище героев Heroes Acre в столице южноафриканской страны Хараре. Для захоронения Мугабе власти возводят мавзолей. Однако сам Мугабе давал указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, как передавала газета Zimbabwe Herald. В середине сентября произошла церемония прощания с бывшим президентом.
Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов, которые прошли 30 июля 2018 года. На них Мнангагва и одержал победу, получив 50,8% голосов.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017
6 сентября, 09:23Радио Sputnik
“Никогда не будет забыт”. Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
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Эммерсон МнангагваРоберт МугабеЗимбабвеВ мире
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