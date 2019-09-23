Действующий президент Зимбабве сообщил причину смерти Мугабе

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва сообщил, что экс-лидер страны Роберт Мугабе скончался от рака на поздней стадии, передает зимбабвийская газета Herald.

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. На момент отставки в 2017 году он был старейшим государственным лидером в мире и находился у власти в течение 35 лет. Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.

В материале газеты отмечается, что для Мугабе пришлось отменить прохождение химиотерапии, поскольку она оказалась неэффективной для лечения заболевания. При этом вид рака, которым болел бывший глава государства, не указывается. Нынешний президент также отметил, что собирался посетить экс-лидера в больнице в Сингапуре. Об этом Мнангагва сообщил в Нью-Йорке в субботу, когда обращался к сторонникам правящей партии ЗАНУ-ПФ, живущим в США.

"Когда мы обсуждали эту проблему, оказалось, что лечение прекратилось, врачи прекратили лечение, химиотерапию, во-первых, из-за возраста, а также поскольку рак распространился и она больше не помогала", - цитирует издание президента.

Ранее со ссылкой на племянника Роберта Мугабе Лео сообщалось, что погребение экс-лидера Зимбабве состоится через месяц на национальном кладбище героев Heroes Acre в столице южноафриканской страны Хараре. Для захоронения Мугабе власти возводят мавзолей. Однако сам Мугабе давал указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, как передавала газета Zimbabwe Herald. В середине сентября произошла церемония прощания с бывшим президентом.