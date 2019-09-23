Нарышкин: голословные обвинения в атаках на саудовские НПЗ недопустимы

КАЗАНЬ, 23 сен - РИА Новости. Необходимы четкие доказательства вины того или иного государства в атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, голословные заявления в данном случае недопустимы, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Ранее йеменские хуситы взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Saudi Aramco на востоке страны 14 сентября, хотя Эр-Рияд считает, что это сделали не они, а Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

"Наша позиция по этому вопросу такая: мы, безусловно, осуждаем такие действия, но необходимы очень четкие и объективные доказательства установления вины. Голословные заявления о том, что автором этих действий может являться одно, второе, третье государство, движение или какая-либо ещё сила - они недопустимы", - сказал Нарышкин журналистам.

Он отметил, что участники совещания руководителей разведывательных служб стран СНГ, которое проходит в Казани, обсудили своё взаимодействие и с учетом данной ситуации.

В работе совещания, на котором обсуждается противодействие внешнему вмешательству, принимают участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.