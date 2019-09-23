Мосгорсуд проверит законность приговора Синице, осужденному за экстремизм

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд 15 октября проверит законность приговора блогеру Владиславу Синице, осужденному за угрозы детям росгвардейцев, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
"На 15 октября в 10.00 назначено в Мосгорсуде рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пресненского районного суда", - сказала она.
Синица в начале сентября был приговорен к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Суд трактовал один из его постов в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам он утверждал, что его слова вырвали из контекста.