Путин и Медведев обсудили бюджет на 2020-2022 годы

"Самая большая статья – это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 миллиардов рублей в 2019 году до 320. Почти на 20 с лишним процентов увеличиваются ассигнования на демографию и на образование. Более чем в полтора раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ", - сообщил глава российского правительства.