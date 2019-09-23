Путин и Медведев обсудили бюджет на 2020-2022 годы

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, обсуждались параметры бюджета на 2020-2022 годы, сообщается на сайте президента.
"Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждались параметры федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.
Как отметил премьер, бюджет будет профицитным в течение ближайших трех лет. "При его формировании мы исходили из бюджетного правила. Объем Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время", - сообщил Медведев.
По словам премьера, бюджет является основным инструментом достижения национальных целей развития, которые поставлены в указе президента от 7 мая прошлого года, и решает задачи повышения уровня жизни людей, а также экономического развития страны. При этом Медведев отметил, что правительство финансирует эти направления в приоритетном порядке.
Всего в течение трех лет, по словам Медведева, на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры планируется направить из федерального бюджета около семи триллионов рублей.
"Самая большая статья – это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 миллиардов рублей в 2019 году до 320. Почти на 20 с лишним процентов увеличиваются ассигнования на демографию и на образование. Более чем в полтора раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ", - сообщил глава российского правительства.