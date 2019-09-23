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РИА Новости

Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК

12:52 23.09.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление Басманного суда об аресте денежных средств на банковском счете НКО "Фонд борьбы с коррупцией" с запретом пользоваться и распоряжаться ими до 3 февраля 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.
Что касается ареста имущества сотрудников ФБК Анны Бирюковой, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Леонида Волкова, то эти постановления обжалованы не были, добавили в суде.
В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано было заблокировано.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
17 сентября, 13:04РИА Новости
Песков не стал комментировать действия сотрудников СК по делу ФБК
По данным следствия, в 2016-2018 годах лица, имеющие отношение к работе ФБК, включая сотрудников, получили деньги в рублях и иностранной валюте, которые были приобретены преступным путем. Подчеркивается, что для придания правомерного вида соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на счета нескольких банков, после этого деньги были переведены расчетные счета ФБК.
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Фонд борьбы с коррупциейМосковский городской судМоскваПроисшествия
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