Мосгорсуд не стал снимать арест со счетов ФБК

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным постановление Басманного суда об аресте денежных средств на банковском счете НКО "Фонд борьбы с коррупцией" с запретом пользоваться и распоряжаться ими до 3 февраля 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали в суде.

Что касается ареста имущества сотрудников ФБК Анны Бирюковой, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Леонида Волкова, то эти постановления обжалованы не были, добавили в суде.

В августе Басманный суд Москвы наложил арест на счета некоммерческих организаций "Фонд борьбы с коррупцией" и "Защита прав граждан", а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано было заблокировано.