Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-23T13:01Z
https://ria.ru/20190923/1559000652.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155647/68/1556476848_0:413:2906:2048_1036x0_80_0_0_11256935470d5f5ed085ffeaafcaa8f6.jpg
РИА Новости

Российский адмирал рассказал, зачем Москва перекрывает районы учений НАТО

12:51 23.09.2019 (обновлено: 13:01 23.09.2019)
14810
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Российские боевые корабли не мешают странам НАТО и Украине проводить учения в Черном море - районы их проведения перекрываются, чтобы избежать инцидентов, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью украинскому изданию "Сегодня" заявил, что Россия "блокирует учения НАТО". Когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, РФ якобы закрывает к ним проходы, утверждает он, отмечая, что НАТО необходимо наращивать свои силы в регионе ради "обеспечения свободы судоходства".
"Американскому генералу, прежде чем делать подобные заявления, следовало бы ознакомиться с правилами проведения боевой оперативной подготовки: район в нейтральных водах, где проводятся учения, а также воздушное пространство над ним, закрывается – указываются его координаты и время закрытия", - сказал Валуев.
Адмирал пояснил, что такие меры принимаются, чтобы избежать инцидентов, в том числе попадания ракет во время учебных стрельб по гражданским судам или самолетам.
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений
5 июля, 11:07Сказано в эфире
Клинцевич: спасибо НАТО за учения в Черном море!Российские военные начали учения в Черном море, где проходят маневры НАТО Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Комментируя слова Ходжеса о "временной блокаде" кораблями ЧФ России Одессы, Валуев подчеркнул, что российские корабли никогда не угрожали этому украинскому портовому городу.
"Никакая Одесса тут не при чем – у нее есть территориальные воды 12 миль, никто на них не посягает, никто туда не собирается входить. Как правило, районы проведения учений проводятся вдали от портов, куда заходят гражданские суда", - отметил собеседник агентства.
Наблюдение необходимо
В свою очередь бывший командующий ЧФ (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов заявил РИА Новости, что наблюдение за учениями НАТО, равно как и наблюдение ВМС альянса за маневрами ВМФ России, является обычной практикой.
"Тема учений, которую заявляет НАТО, как правило, не соответствует реально отрабатываемым задачам, поэтому нам необходимо наблюдать за их ходом. Всегда во время учений, как натовских, так и наших, противоположная сторона ведет радиотехническую разведку, это естественно", - сказал он.
Адмирал подчеркнул, что, ведя наблюдение, российские корабли не мешают учениям НАТО и их союзников: "Это не значит, что мы намерены мешать учениям альянса – мы будем просто спокойно наблюдать или маневрировать в стороне".
Эсминец Росс ВМС США
15 апреля, 16:12Радио Sputnik
Военный эксперт: мы вступили в новую фазу противостояния в Черном мореРоссийские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал военный эксперт Юрий Котенок, отметив, что Россия имеет достаточно возможностей для защиты своей безопасности.
18471320
Обсудить 5
Следственный комитет РФСаратовРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Как то недавно, американцы заявили о серьезности проводимых учений России даже не у границ США, что они на полном серьезе будут топить наш флот. Сами проводят ужения в десятках км от наших границ и при этом возмущаются, что мы не делаем аналогичных заявлений, а просто наблюдаем, чтобы те глупостей не наделали. Зато сколько от Нато воя... Как будто у них последние штаны сняли...
23 сентября, 13:15
Rog Guka
4200001
Рекомендуем
Учебное десантирование БМД-2
Опубликованы фотографии разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
РИА
Новости
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Актриса Анастасия Заворотнюк
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Кремлевская набережная в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Лента
новостей
Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон
Миллиардер Баррон Хилтон умер, почти не оставив наследства семье
Указатель с символикой компании Nord Stream 2 AG, ведущей строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Сотрудник правоохранительных органов на месте убийства 18-летней девушки в Саратове
Подруга зверски убитой девушки из Саратова рассказала подробности трагедии
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Рабочий поливает газон в Тбилиси, Грузия
"Мы не банановая республика". Теперь грузины обиделись на США
Певица Полина Гагарина на праздничном концерте Россия, вперед!
Полину Гагарину положили под капельницу
Падение боевой машины в Оренбургской области
Появилось видео крушения боевых машин ВДВ
Актриса Анастасия Заворотнюк
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:14Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
20:12Посол в Турции обсудил с властями Антальи безопасность российских туристов
20:10Суд вернул в Минкульт дело о нецензурной брани на концерте "Ленинграда"
20:10"Совет Европы – не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
20:09В московском аэропорту Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
20:04Правящая коалиция Латвии поддержала перевод детсадов на латышский язык
20:01В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве
19:57Кировские власти опровергли данные о готовившем обеды в детсаду сантехнике
19:56Источник сообщил о прибытии освобожденного российского моряка в Петербург
19:56Суд разрешил заочное расследование дела против экс-депутата Рады Бакулина
19:55В Екатеринбурге полиция взяла под контроль ситуацию с пропажей журналиста
19:52Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
19:52Зеленский поручил правительству взять на контроль расследование двух ДТП
19:43СК назвал российские регионы, где чаще всего пропадают дети
19:42Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
19:33Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке
19:32СМИ сообщили о двадцати погибших в ходе протестов в Индонезии
19:32В Госдуме предложили учесть опыт Лондона после ситуации с Thomas Cook
19:25Минобрнауки потратит 25 миллионов рублей на изучение системы оценки вузов
19:16МИД Германии приветствовал ратификацию Россией Парижского соглашения
Лента новостейМолния